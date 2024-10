Usa, Lucidi “Premio Eccellenza Italiana celebra merito e talento” (Di venerdì 18 ottobre 2024) WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il Premio Eccellenza Italiana celebra il merito e il talento. L’Italia è il principale influencer culturale degli Stati Uniti, dobbiamo valorizzare le straordinarie competenze del Made in Italy, non solo nel food e nel fashion”. Lo dice Massimo Lucidi, presidente della Fondazione e-Novation e organizzatore del Premio Eccellenza Italiana 2024, a margine della premiazione che si è svolta a Washington. xp6/sat/mrv L'articolo Usa, Lucidi “Premio Eccellenza Italiana celebra merito e talento” proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ilile il. L’Italia è il principale influencer culturale degli Stati Uniti, dobbiamo valorizzare le straordinarie competenze del Made in Italy, non solo nel food e nel fashion”. Lo dice Massimo, presidente della Fondazione e-Novation e organizzatore del2024, a margine della premiazione che si è svolta a Washington. xp6/sat/mrv L'articolo Usa,” proviene da Ildenaro.it.

Chiocci - Pagliara e Vicedomini sono i vincitori del “Premio Eccellenza Italiana 2024” - Il direttore del Tg1 Gianmarco Chiocci e il Claudio Pagliara e il giornalista e produttore Pascal Vicedomini sono i vincitori del “Premio Eccellenza Italiana 2024”. Roma, 12 ottobre 2024 – Il direttore del Tg1 Gianmarco Chiocci, l’inviato Rai negli Stati Uniti, Claudio Pagliara e il giornalista e produttore Pascal Vicedomini sono i vincitori del “Premio […]. (2anews.it)

A Chiocci - Pagliara e Vicedomini “Premio Eccellenza Italiana” 2024 - Una tradizione inaugurata nel 2014 insieme ad un’eccellenza italo-americana, Franco Nuschese, per rendere omaggio al merito di professionisti, imprese e realtà territoriali in prima linea nella promozione internazionale del “Made in Italy”. Professionisti che attraverso il loro impegno contribuiscono quotidianamente ad esaltare la Penisola alimentando tra la gente un sano sentimento di amore per ... (Unlimitednews.it)