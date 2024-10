Tragedia all’alba | 71enne cade dal quinto piano di un palazzo Il corpo scoperto dagli agenti della Locale Inutili i soccorsi E’ successo in zona Montagnola a Roma

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Questa mattina è stato rinvenuto ilsenza vita di un uomo di 71 anni, presumibilmente caduto daldi uno stabile. La scoperta è avvenuta intorno alle ore 6, quandoPoliziadiCapitale, durante un giro di pattugliamento in piazzale dei Caduti, hanno notato ilriverso sull’asfalto. L’Intervento delle Forze dell’Ordine Glihanno immediatamente allertato i, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La scena è stata circoscritta per consentire l’interventopolizia scientifica, e la salma è stata affidata alla magistratura per ulteriori accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche glidel commissariato Tor Carbone.