Sulla lavagna all’ingresso: Questa casa non è una pattumiera (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ho un’amica molto simpatica, molto saggia e la saggezza è dovuta anche al fatto che ha tre figli maschi di età diverse, quindi per il resto delle cose della vita è imperturbabile. Ilfoglio.it - Sulla lavagna all’ingresso: Questa casa non è una pattumiera Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ho un’amica molto simpatica, molto saggia e la saggezza è dovuta anche al fatto che ha tre figli maschi di età diverse, quindi per il resto delle cose della vita è imperturbabile.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo in Liguria, riaperto il casello di Lavagna - Intorno alle 13,30 sulla zona di Genova si è scatenato un vero e proprio nubifragio, accompagnato tra l'altro da molte fulminazioni Si è trattato di una cella temporalesca giunta dal mare verso la ... (informazione.it)

Allerta meteo in Liguria, il torrente Letimbro in piena a Savona - Emergenza maltempo in Liguria. Esondano fiumi e torrenti. Fermata alla ferrovia Genova-Ventimiglia. Chiusa e poi riaperta la A10 tra Varazze e Arenzano per allagamenti. Due voli per Genova deviati a P ... (lastampa.it)

Allerta meteo, i temporali bersagliano il Levante: torrenti esondati a Recco e a Sori - Situazione molto complessa soprattutto nel Golfo Paradiso, i sindaci delle cittadine invitano alla massima prudenza e a non uscire di casa se non strettamente indispensabile ... (genova24.it)