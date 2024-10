Stellantis, Palombella (Uilm): “Da Tavares falsità sugli investimenti nell’elettrico”. De Palma (Fiom): “Scioperiamo per il futuro del Paese” (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Lavoro, lavoro”. Con questo slogan è partito in mattinata il corteo dei metalmeccanici a Roma, che da piazza Barberini arriverà in piazza del Popolo. La manifestazione è promossa da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm e in testa al serpentone di persone ci sono i tre segretari nazionali: Michele De Palma, Ferdinando Uliano e Rocco Palombella. Presenti anche i sindaci del Cassinate, con le fasce tricolori,per richiamare l’attenzione sullo stabilimento di Piedimonte San Germano. “Ormai la situazione è irrecuperabile in tutti i settori dall’auto all’energia. Siamo di fronte a una transizione affrontata nel modo sbagliato, sia dall’Ue che dal governo italiano” ha detto Palombella della Uilm, che ha ribadito la richiesta alla presidente Meloni di “convocare immediatamente un incontro. Altrimenti noi continueremo a scioperare”. La protesta però non è contro il governo. Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, Palombella (Uilm): “Da Tavares falsità sugli investimenti nell’elettrico”. De Palma (Fiom): “Scioperiamo per il futuro del Paese” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Lavoro, lavoro”. Con questo slogan è partito in mattinata il corteo dei metalmeccanici a Roma, che da piazza Barberini arriverà in piazza del Popolo. La manifestazione è promossa da-Cgil, Fim-Cisl ee in testa al serpentone di persone ci sono i tre segretari nazionali: Michele De, Ferdinando Uliano e Rocco. Presenti anche i sindaci del Cassinate, con le fasce tricolori,per richiamare l’attenzione sullo stabilimento di Piedimonte San Germano. “Ormai la situazione è irrecuperabile in tutti i settori dall’auto all’energia. Siamo di fronte a una transizione affrontata nel modo sbagliato, sia dall’Ue che dal governo italiano” ha dettodella, che ha ribadito la richiesta alla presidente Meloni di “convocare immediatamente un incontro. Altrimenti noi continueremo a scioperare”. La protesta però non è contro il governo.

