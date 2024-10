Sinner-Alcaraz: niente punti ATP in palio al Six Kings Slam, ma un assegno superiore a Wimbledon… (Di venerdì 18 ottobre 2024) Giornata di pausa al Six Kings Slam 2024 di tennis, torneo d’esibizione che a Riad, in Arabia Saudita, nei giorni scorsi ha visto andare in scena quarti di finale e semifinali: eliminati nel penultimo atto l’iberico Rafael Nadal ed il serbo Novak Djokovic, che si sfideranno per il terzo posto, sconfitti al primo turno il russo Daniil Medvedev ed il danese Holger Rune. La finale, dunque, vedrà affrontarsi l’azzurro Jannik Sinner e l’altro spagnolo Carlos Alcaraz: domani, non prima delle ore 20 italiane, la sfida metterà in palio una prima moneta da 6 milioni di euro, mentre il tennista perdente ne riceverà 1.5, così come tutti gli altri partecipanti già fuori dalla corsa per il successo. Si tratta di una cifra monstre, se si pensa che il torneo dello Slam che mette in palio il montepremi più alto, Wimbledon, assegna al vincitore 3.6 milioni di euro. Oasport.it - Sinner-Alcaraz: niente punti ATP in palio al Six Kings Slam, ma un assegno superiore a Wimbledon… Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Giornata di pausa al Six2024 di tennis, torneo d’esibizione che a Riad, in Arabia Saudita, nei giorni scorsi ha visto andare in scena quarti di finale e semifinali: eliminati nel penultimo atto l’iberico Rafael Nadal ed il serbo Novak Djokovic, che si sfideranno per il terzo posto, sconfitti al primo turno il russo Daniil Medvedev ed il danese Holger Rune. La finale, dunque, vedrà affrontarsi l’azzurro Jannike l’altro spagnolo Carlos: domani, non prima delle ore 20 italiane, la sfida metterà inuna prima moneta da 6 milioni di euro, mentre il tennista perdente ne riceverà 1.5, così come tutti gli altri partecipanti già fuori dalla corsa per il successo. Si tratta di una cifra monstre, se si pensa che il torneo delloche mette inil montepremi più alto, Wimbledon, assegna al vincitore 3.6 milioni di euro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner batte Djokovic - va in finale al Six Kings Slam contro Alcaraz - Sinner può chiudere il match e completa l’opera: ace, sipario, Jannik in finale. Djokovic risponde come nei giorni migliori e sul 3-2 ha a disposizione 2 pesantissime palle break. (Adnkronos) – Jannik Sinner in finale al Six Kings Slam, il ricchissimo torneo in corso a Riad, in Arabia Saudita. Il titolo nel Six Kings Slam vale 6 milioni di dollari: solo la partecipazione al torneo garantisce a ... (Seriea24.it)

Sinner batte Djokovic - va in finale al Six Kings Slam contro Alcaraz - (Adnkronos) – Jannik Sinner in finale al Six Kings Slam, il ricchissimo torneo in corso a Riad, in Arabia Saudita. L'azzurro, numero 1 del mondo, in semifinale batte il serbo Novak Djokovic, numero 4 del ranking Atp, per 6-2, 6-7, (0-7), 6-4. . In finale, Sinner affronterà Carlos Alcaraz, che nella seconda semifinale vince il derby […] The post Sinner batte Djokovic, va in finale al Six Kings ... (Lidentita.it)

A che ora Djokovic-Nadal - finale terzo posto Six Kings Slam 2024 : programma - tv - streaming - Troppa la differenza di livello tra i due e il duplice 6-3 in favore di Carlitos è stata la logica conseguenza di quanto si è visto in campo. Una prestazione comunque buona per Djokovic, capace di dare filo da torcere al nostro portacolori. Diretta streaming su SkyGo, Now e DAZN (quest’ultima in modalità gratuita dietro registrazione). (Oasport.it)