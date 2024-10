Sciopero generale, dai trasporti alla scuola: settori e città a rischio. Cosa sapere (Di venerdì 18 ottobre 2024) La protesta indetta da Si-Cobas e Al-Cobas tocca vari comparti. Milano, Torino e Catania sono le città dove sono attesi i disagi maggiori per lo stop di treni, bus, tram e metro. A incrociare le braccia sono anche i Vigili del Fuoco, i dipendenti Inps e del settore automotive. Oggi e domani sindacati in piazza a Roma contro il governo Tg24.sky.it - Sciopero generale, dai trasporti alla scuola: settori e città a rischio. Cosa sapere Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La protesta indetta da Si-Cobas e Al-Cobas tocca vari comparti. Milano, Torino e Catania sono ledove sono attesi i disagi maggiori per lo stop di treni, bus, tram e metro. A incrociare le braccia sono anche i Vigili del Fuoco, i dipendenti Inps e del settore automotive. Oggi e domani sindacati in piazza a Roma contro il governo

