Salone Nautico Internazionale di Bologna, ultimo weekend per l'edizione 2024. Fissate le date 2025

Presenze del +25% e il positivo riscontro legato alle vendite, i fattori vincenti della rassegna 2024 che chiude domenica 20. Per il 2025 appuntamento dal 18 al 26 ottobre

Bologna, 18 ottobre 2024 – ultimo fine settimana per il Salone Nautico Internazionale di Bologna 2024 che annuncia le date del prossimo anno. L'esposizione, dedicata alla piccola e media nautica, quella tra i 5 e 12 metri, tornerà a Bologna dal 18 al 26 ottobre 2025.

Gennaro Amato, presidente di Saloni Nautici Internazionali d'Italia, società organizzatrice della manifestazione, traccia il bilancio della quinta edizione: "La registrazione dei dati di crescita di quest'anno del Salone Internazionale, sia in chiave di visitatori che di vendita, indica che la manifestazione gode di buona salute che ci consente di poter prevedere per l'anno prossimo l'ampliamento degli spazi espositivi.

