Rublev: “Vado in ospedale con una strana sensazione e mi dicono che rischio di perdere un testicolo” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Andrey Rublev ha spiegato nel dettaglio qual è stato il problema di salute con cui ha dovuto fare i conti che lo ha portato ad un passo dal rischio amputazione di un testicolo. Fanpage.it - Rublev: “Vado in ospedale con una strana sensazione e mi dicono che rischio di perdere un testicolo” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Andreyha spiegato nel dettaglio qual è stato il problema di salute con cui ha dovuto fare i conti che lo ha portato ad un passo dalamputazione di un testicolo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rublev: “Vado in ospedale con una strana sensazione e mi dicono che rischio di perdere un testicolo” - Andrey Rublev ha spiegato nel dettaglio qual è stato il problema di salute con cui ha dovuto fare i conti che lo ha portato ad un passo dal rischio amputazione ... (fanpage.it)

“Ho rischiato l’amputazione di un testicolo, è stata una questione di poche ore”: Rublev svela il suo dramma dopo gli Us Open - Per questa volta, le racchette distrutte e la rabbia in campo non c’entrano nulla. “ Ho quasi perso un testicolo “, dice ridendo Andrej Rublev. “Sono stato molto fortunato perché dicono che hai solo c ... (ilfattoquotidiano.it)

Andrey Rublev: “Ho rischiato di perdere un testicolo”. Cos’è successo dopo gli US Open - Andrey Rublev ha rischiato di perdere un testicolo. A raccontarlo è stato lo stesso tennista russo nel corso di una conferenza stampa andata in scena a ... (oasport.it)