Rimini-Pianese quasi inedita. Ora Buscè vuole accelerare (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo tante avversarie storiche, domani al ’Romeo Neri’ sarà un inedito. Almeno tra i prof. Perché Rimini e Pianese, la squadra di Piancastagnaio in provincia di Siena, che domani sarà di scena in Romagna, nella loro storia si sono incrociate soltanto due volte: in serie D. La stagione era la 2017-2018, quindi non una vita fa. Al ’Neri’ finì con una vittoria dei biancorossi, allora allenati da Luca Righetti. Decisivo il gol di Viti, in extremis. Era la gara di ritorno di quel campionato. All’andata, in Toscana, l’allenatore era Simone Muccioli. Finì con un pareggio (2-2), con i gol di Cicarevic e Ambrosini. Oggi è tutta un’altra storia. Il terzo confronto tra romagnoli e toscani arriva alla decima, quando qualche valore ha già iniziato ad emergere. Simile il cammino di Rimini e Pianese fino ad ora. Ilrestodelcarlino.it - Rimini-Pianese quasi inedita. Ora Buscè vuole accelerare Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo tante avversarie storiche, domani al ’Romeo Neri’ sarà un inedito. Almeno tra i prof. Perché, la squadra di Piancastagnaio in provincia di Siena, che domani sarà di scena in Romagna, nella loro storia si sono incrociate soltanto due volte: in serie D. La stagione era la 2017-2018, quindi non una vita fa. Al ’Neri’ finì con una vittoria dei biancorossi, allora allenati da Luca Righetti. Decisivo il gol di Viti, in extremis. Era la gara di ritorno di quel campionato. All’andata, in Toscana, l’allenatore era Simone Muccioli. Finì con un pareggio (2-2), con i gol di Cicarevic e Ambrosini. Oggi è tutta un’altra storia. Il terzo confronto tra romagnoli e toscani arriva alla decima, quando qualche valore ha già iniziato ad emergere. Simile il cammino difino ad ora.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio Serie C. Prosperi : "La Pianese non può fare calcoli con nessuno. Il Rimini? Ci sarà da lottare. Noi proveremo a limitarli» - Le ultime due partite hanno chiuso un cerchio. Infine sugli indisponibili in vista di una fine del mese di ottobre ricco di appuntamenti. Dal punto in mentale sicuramente non possono non notare come la squadra ha reagito dopo il ko immeritato contro il Sestri Levante. "Proveremo a limitare i nostri avversari – dice mister Fabio Prosperi (nella foto) – che sono molto organizzati ed ottimamente ... (Sport.quotidiano.net)

Serie C Girone B - 4ª Giornata : Lucchese-Rimini 2-2 - Pescara-Pianese 2-1. Risultati e classifica - E’ Quirini al minuto 87 a mettere dietro le spalle di un comunque ottimo Colombi il gol del 2-2 che sarà il risultato finale. L’Entella trova un coinquilino in vetta alla classifica; è il Pescara che, però, ha dovuto sudare e tremare fino all’ultimo prima di poter essere certo della vittoria contro una coriacea Pianese che era andata in vantaggio dopo nemmeno un giro di lancette nel corso del ... (Calcioweb.eu)