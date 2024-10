Gaeta.it - Riforme nel Movimento 5 Stelle: Conte e la rottura con Grillo sulle origini del partito

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ilsta attraversando una fase cruciale di trasformazione, sotto la guida del leader Giuseppe. Questo cambiamento non riguarda solo l’identità del, ma tocca anche questioni fondamentali come il nome, il simbolo e il ruolo del Garante. La situazione si fa sempre più turbolenta mentre ilsi avvicina a una storica riforma interna. L’obiettivo è chiaro: ridisegnare unche, a distanza di anni dalla sua nascita, si sente ora in unsto politico differente da quello iniziale, premendo per abbandonare i legami con le sue. Le proposte di cambiamento e il ruolo del Garante Il processo volto alla rifondazione del M5s è iniziato con la convocazione di una costituente lo scorso ottobre e continuerà con un nuovo incontro nel fine settimana.