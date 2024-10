Ricerca, Conte (UniPd): "Per idee innovative dei giovani difficile trovare i fondi" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos Salute) - “Tutti siamo convinti dell'importanza della Ricerca e dell'innovazione, ma siamo meno consapevoli di quanto sia difficile per un giovane iniziare un percorso di Ricerca. È molto più facile per una persona senior ottenere finanziamenti per la Ricerca anche se spesso i giovani hanno idee più innovative e dirompenti. Il programma di Gilead consente a molti giovani di iniziare una carriera scientifica che molto spesso si traduce in risultati di alto livello”. Liberoquotidiano.it - Ricerca, Conte (UniPd): "Per idee innovative dei giovani difficile trovare i fondi" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos Salute) - “Tutti siamo convinti dell'importanza dellae dell'innovazione, ma siamo meno consapevoli di quanto siaper un giovane iniziare un percorso di. È molto più facile per una persona senior ottenere finanziamenti per laanche se spesso ihannopiùe dirompenti. Il programma di Gilead consente a moltidi iniziare una carriera scientifica che molto spesso si traduce in risultati di alto livello”.

Ricerca - Conte (UniPd) : "Per idee innovative dei giovani difficile trovare i fondi"

Il programma di Gilead consente a molti giovani di iniziare una carriera scientifica che molto spesso si traduce in risultati di alto livello". "I progetti premiati, nel settore dell'oncologia - spiega Conte - sono molto innovativi e mirano a caratterizzare dal punto di vista biologico i tumori umani per predire con la maggior precisione possibile la loro evoluzione e la loro responsività alle

