Obama, 'Kamala ha lottato tutta la vita per chi ha bisogno' (Di venerdì 18 ottobre 2024) Kamala Harris "ha passato la vita a lottare per le persone che hanno bisogno di una voce e di una chance e continuerà a lottare per te". Lo dice Barack Obama in un nuovo video per la candidata democratica alla Casa Bianca. "Questo è il tipo di persona per cui sono orgoglioso di votare ed è il tipo di presidente di cui abbiamo bisogno", ha aggiunto l'ex presidente intervistato dall'attrice Eva Longoria definendo Donald Trump "uno che pensa solo a se stesso". Quotidiano.net - Obama, 'Kamala ha lottato tutta la vita per chi ha bisogno' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024)Harris "ha passato laa lottare per le persone che hannodi una voce e di una chance e continuerà a lottare per te". Lo dice Barackin un nuovo video per la candidata democratica alla Casa Bianca. "Questo è il tipo di persona per cui sono orgoglioso di votare ed è il tipo di presidente di cui abbiamo", ha aggiunto l'ex presidente intervistato dall'attrice Eva Longoria definendo Donald Trump "uno che pensa solo a se stesso".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'appello di Obama agli elettori afroamericani : "Niente scuse - sostenete Kamala" - Ora, vorrei anche dire che questo sembra essere più pronunciato con i fratelli. (Agenzia Vista) Usa, 14 ottobre 2024 “Non abbiamo ancora visto lo stesso tipo di energia e di partecipazione in tutti i quartieri e nelle comunità che abbiamo visto quando ero candidato io. Così Barack Obama si è rivolto ai “brothers”, i “fratelli” afroamericani, durante la visita a un comitato elettorale democratico ... (Iltempo.it)

Obama oscura Kamala : il voto diventa una questione di razza - “Se sei nero - No You Can’t” - L’ex presidente, con il suo innegabile magnetismo ingannatorio, ha spostato il dibattito politico su un terreno pericoloso: la razza. Una democrazia in crisi Ma cosa accade quando il voto viene trasformato in una questione di razza o di genere? Si svuota l’essenza stessa della democrazia, soprattutto in un paese come l’America, che si professa come la culla di questo principio. (Secoloditalia.it)

Kamala Harris - sondaggio da brividi : ecco chi non la vuole presidente. La “chiamata alle armi” di Obama - Che indicano l’incapacità di molti elettori americani di accettare una donna alla più alta carica del Paese. Le ragioni di questa emorragia di voti di maschili sono semplicemente sessiste, spiegano gli strateghi dem. Abbracciare i temi dell’avversario non porta bene. L’inchiesta è dell’Adnkronos. Secondo il quale Donald Trump ha un consistente vantaggio su Kamala Harris, 51% a 40%, tra gli ... (Secoloditalia.it)