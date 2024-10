Non avrebbe dichiarato un procedimento penale a suo carico, 52enne assolto dal reato di falso (Di venerdì 18 ottobre 2024) Falsità ideologica e induzione in errore nei confronti di un pubblico ufficiale. Sono questi i reati di cui doveva rispondere G.G., un 52enne di Mareno di Piave (difeso dall'avvocato Enrico D'Orazio) accusato di aver sottaciuto di fronte al giudice di pace l'esistenza di un procedimento penale a Trevisotoday.it - Non avrebbe dichiarato un procedimento penale a suo carico, 52enne assolto dal reato di falso Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Falsità ideologica e induzione in errore nei confronti di un pubblico ufficiale. Sono questi i reati di cui doveva rispondere G.G., undi Mareno di Piave (difeso dall'avvocato Enrico D'Orazio) accusato di aver sottaciuto di fronte al giudice di pace l'esistenza di un

