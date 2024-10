Mondiali ciclismo su pista 2024 oggi, calendario 18 ottobre: orari, tv, programma, streaming, italiani in gara (Di venerdì 18 ottobre 2024) Terza giornata dei Mondiali di ciclismo su pista, che si stanno svolgendo a Ballerup, in Danimarca. Dopo la prima medaglia di ieri del quartetto femminile, l’Italia cercherà di darsi slancio per poter conquistare qualche posticino nel medagliere, con il primo grosso calibro sul tracciato. Arriva il momento di Jonathan Milan, che si è concentrato esclusivamente sull’inseguimento individuale. Questa gara è il suo obiettivo conclamato e cercherà di sviluppare il suo gran motore per poter fare l’accoppiata con il titolo europeo dello scorso anno; con lui in gara Manlio Moro. Nel chilometro a cronometro maschile saranno Stefano Minuta e Matteo Bianchi a sgomitare per un posto in finale, seppur molto difficile, mentre Michele Scartezzini sarà impegnato nella corsa a punti. Oasport.it - Mondiali ciclismo su pista 2024 oggi, calendario 18 ottobre: orari, tv, programma, streaming, italiani in gara Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Terza giornata deidisu, che si stanno svolgendo a Ballerup, in Danimarca. Dopo la prima medaglia di ieri del quartetto femminile, l’Italia cercherà di darsi slancio per poter conquistare qualche posticino nel medagliere, con il primo grosso calibro sul tracciato. Arriva il momento di Jonathan Milan, che si è concentrato esclusivamente sull’inseguimento individuale. Questaè il suo obiettivo conclamato e cercherà di sviluppare il suo gran motore per poter fare l’accoppiata con il titolo europeo dello scorso anno; con lui inManlio Moro. Nel chilometro a cronometro maschile saranno Stefano Minuta e Matteo Bianchi a sgomitare per un posto in finale, seppur molto difficile, mentre Michele Scartezzini sarà impegnato nella corsa a punti.

