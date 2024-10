Vanityfair.it - Menopausa: basta vedere tutto nero

Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Destigmatizzare laè diventata la nuova battaglia di molte donne, non solo celebri, anche molti medici come Monica Calcagni, ginecologa, ostetrica e divulgatrice sui social e autrice di «Più donna meno pausa» (Sperling & Kupfer), contribuisocno a cambiare la narrazione su questa fase della vita della donna e a eagire a vecchie credenze che considerano la scomparsa delle mestruazioni come la fine della femminilità