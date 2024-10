Maltempo Toscana, allerta meteo per sabato 19 ottobre (Di venerdì 18 ottobre 2024) Firenze, 18 ottobre 2024 – Anche se il Maltempo che ha colpito ieri mezza Toscana si è placato nella giornata di venerdì, l’attenzione resta molto alta per l’evoluzione meteo. sabato 19 ottobre la circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo tornerà a interessare la Toscana. Sono dunque attese residue precipitazioni sparse venerdì e un nuovo peggioramento nella giornata di sabato, con precipitazioni diffuse, solo occasionalmente temporalesche. Per questo la sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso fino alla mezzanotte di sabato un codice giallo per rischio idraulico, sul reticolo minore e in alcune aree pure su quello maggiore, e per rischio idrogeologico, con livelli dei corsi d’acqua dunque in aumento, possibili criticità nel deflusso, acqua nelle strade e innesco di frane. Lanazione.it - Maltempo Toscana, allerta meteo per sabato 19 ottobre Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Firenze, 182024 – Anche se ilche ha colpito ieri mezzasi è placato nella giornata di venerdì, l’attenzione resta molto alta per l’evoluzione19la circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo tornerà a interessare la. Sono dunque attese residue precipitazioni sparse venerdì e un nuovo peggioramento nella giornata di, con precipitazioni diffuse, solo occasionalmente temporalesche. Per questo la sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso fino alla mezzanotte diun codice giallo per rischio idraulico, sul reticolo minore e in alcune aree pure su quello maggiore, e per rischio idrogeologico, con livelli dei corsi d’acqua dunque in aumento, possibili criticità nel deflusso, acqua nelle strade e innesco di frane.

