Lo Monaco: “Occasione giusta per vedere Gilmour! Napoli? Da scudetto conoscendo Conte” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Radio Marte – Lo Monaco: “Occasione giusta per vedere Gilmour! Napoli? Da scudetto conoscendo Conte” Il dirigente sportivo, Pietro Lo Monaco, è intervenuto in diretta L'articolo Lo Monaco: “Occasione giusta per vedere Gilmour! Napoli? Da scudetto conoscendo Conte” proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Lo Monaco: “Occasione giusta per vedere Gilmour! Napoli? Da scudetto conoscendo Conte” Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Radio Marte – Lo: “per? Da” Il dirigente sportivo, Pietro Lo, è intervenuto in diretta L'articolo Lo: “per? Da” proviene da ForzAzzurri.net.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Basket - l’Olimpia Milano cerca la partenza giusta in Eurolega contro il Monaco - La stagione di Milano è iniziata come detto con il trionfo in Supercoppa grazie alle vittorie con Venezia e Virtus Bologna, quest’ultima battuta dopo un tempo supplementare ed una finale veramente tiratissima. La speranza è che Milano possa ripetersi domani sera per cominciare al meglio la sua Eurolega. (Oasport.it)