L’interruttore intelligente che accende e spegne l' insulina

(Di venerdì 18 ottobre 2024) In uno studio pubblicato su “Nature” arriva una notizia che i malati di diabete (circa 3.5 milioni solo in Italia, con incidenza sempre in crescita) attendono da decenni. E’ stata infatti “progettato” un nuovo tipo diche riesce a intervenire tempestivamente in caso di di sbalzi del livello di zucchero nel sangue. Negli studi effettuati sugli animali, questaè riuscita a mantenere i livelli di zucchero a un livello ottimale, evitando che scendesse troppo ma anche impendendo una concentrazione troppo elevata.