L’esaurimento emotivo è la conseguenza del voler esser troppo forti

(Di venerdì 18 ottobre 2024)è uno stato di prostrazione psicologica cui in genere si arriva quando da se stessi si è pretesoa lungo. Si tratta di un sovraccarico che non è fisico, non è superlavoro, ma mentale: si verifica quando una persona si prende sulle sue spalle un carico di responsabilità che alla lunga non può sopportare. È chiaro che allo stadio finale, quello che lascia svuotati, privi di energia e anche, talvolta, di voglia di andare avanti, non si arriva all’improvviso. No, ci si arriva a tappe quasi impercettibili. Ed è per questo che quando poi ci ritroviamo esaurite, non riusciamo a renderci conto di che cosa ci ha portato fino a quel punto. Il crollo, va detto, puòe molto pericoloso. Può aprire le porte a una profonda depressione e anche a delle malattie croniche. Quando c’è il crollosi è in presenza di un vero e proprio collasso.