Kamala Harris e l'incubo del voto nero che non c'è (Di venerdì 18 ottobre 2024) A meno di un mese dalle elezioni statunitensi sull’elettorato afroamericano Harris è indietro di 10 punti percentuali rispetto a Biden nel 2020. Perché questi elettori tradizionalmente democratici pensano di scegliere Trump? Vanityfair.it - Kamala Harris e l'incubo del voto nero che non c'è Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) A meno di un mese dalle elezioni statunitensi sull’elettorato afroamericanoè indietro di 10 punti percentuali rispetto a Biden nel 2020. Perché questi elettori tradizionalmente democratici pensano di scegliere Trump?

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Com’è andata la missione di Kamala Harris in casa Fox - per prendersi i voti di destra - Kamala Harris è apparsa ierisera su Fox News per la sua prima intervista a una tv filorepubblicana. È uno dei cavalli di battaglia di Trump che ha speso cifre a sei zeri in pubblicità per ribadire il suo sdegno. . Sono stati trenta minuti durante i quali il conduttore Brett Baier ha posto alla vicepresidente domande sfidanti su immigrazione, economia e amministrazione Biden. (Linkiesta.it)

Kamala Harris nel mirino delle elezioni Usa 2024 : il dilemma tra sostegno a Israele e diritti umani - L’andamento degli eventi in Medio Oriente e le reazioni dell’opinione pubblica statunitense potrebbero avere un impatto determinante sul risultato delle prossime elezioni. La comunicazione delicata sulla questione israelo-palestinese potrebbe determinare l’esito delle elezioni, specialmente per quanto riguarda il sostegno degli elettori arabo-americani. (Gaeta.it)

USA 2024 - Kamala Harris sotto attacco nell’intervista a Fox News : “Deve lasciarmi finire di parlare” - Scontro aperto tra Kamala Harris e Bret Baier, giornalista veterano di Fox News, rete televisiva vicina a Donald Trump, a cui ieri ha rilasciato una intervista di 30 minuti: "Posso finire, per favore? La mia presidenza non sarà una continuazione di quella di Joe Biden".Continua a leggere . (Fanpage.it)