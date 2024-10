Juventus, Motta: “Con la Lazio servirà la prestazione. Douglas Luiz ha reagito” (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Torna in campo la Juventus. I bianconeri affronteranno domani, sabato 19 ottobre, la Lazio alle 20.45, un big match che dirà tanto a Thiago Motta sullo stato della squadra e sulle sue reali ambizioni: "Voglio vedere la prestazione perché la prestazione ti porta ad avere risultato, ovviamente non solo per estetica. Le squadre Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Torna in campo la. I bianconeri affronteranno domani, sabato 19 ottobre, laalle 20.45, un big match che dirà tanto a Thiagosullo stato della squadra e sulle sue reali ambizioni: "Voglio vedere laperché lati porta ad avere risultato, ovviamente non solo per estetica. Le squadre

