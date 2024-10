Illeciti incentivi per il Sud: sotto chiave il patrimonio di un imprenditore siciliano (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Guardia di Finanza di Agrigento ha eseguito un decreto con cui il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Sciacca, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha disposto il sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per circa 1.200.000 euro , in misura corrispondente all’illecito profitto realizzato, attraverso una serie di reati tributari, da un imprenditore Feedpress.me - Illeciti incentivi per il Sud: sotto chiave il patrimonio di un imprenditore siciliano Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Guardia di Finanza di Agrigento ha eseguito un decreto con cui il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Sciacca, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha disposto il sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per circa 1.200.000 euro , in misura corrispondente all’illecito profitto realizzato, attraverso una serie di reati tributari, da un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Illeciti incentivi per il Sud: sotto chiave il patrimonio di un imprenditore siciliano - La Guardia di Finanza di Agrigento ha eseguito un decreto con cui il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Sciacca, su richiesta della locale ... (gazzettadelsud.it)

Agrigento. Sequestrate disponibilità finanziarie e beni per circa 1,2 milioni di euro nei confronti di un’impresa di fatto non operante in Sicilia - Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Agrigento nei giorni scorsi hanno dato esecuzione al decreto con cui il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Sciacca, su richiesta della loc ... (libertasicilia.it)

“Falsa sede legale per ottenere incentivi”, sequestrati 1.2 milioni di euro a imprenditore - Operazione della Guardia di Finanza di Sciacca che ha eseguito il sequestro di 1.2 milioni di euro nei confronti di un imprenditore operante nel settore delle tecnologie informatiche ... (grandangoloagrigento.it)