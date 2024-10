Il Napoli lo blinda, Conte al settimo cielo: la firma è vicina (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Napoli sta portando alla fase finale la trattativa con uno dei giocatori più importanti degli ultimi anni: mancano ancora gli accordi, ma c’è fiducia Il Napoli di Antonio Conte è partito alla grandissima in questo avvio di stagione. In campionato la classifica dice primo posto solitario dopo sette giornate e, soprattutto senza coppe europee a complicare le cose, la sensazione che possa succedere qualcosa di importante è cresciuta sensibilmente. Antonio Conte (LaPresse) – calciomercato.itPerché gli azzurri, dopo l’inciampo iniziale di Verona, ha subito ingranato e sta pian piano convincendo tutti. Soprattutto l’allenatore salentino sta anche cambiando e diversificando assetto tattico, ma ha trovato in particolare già un gruppo che pare affiatato. Calciomercato.it - Il Napoli lo blinda, Conte al settimo cielo: la firma è vicina Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ilsta portando alla fase finale la trattativa con uno dei giocatori più importanti degli ultimi anni: mancano ancora gli accordi, ma c’è fiducia Ildi Antonioè partito alla grandissima in questo avvio di stagione. In campionato la classifica dice primo posto solitario dopo sette giornate e, soprattutto senza coppe europee a complicare le cose, la sensazione che possa succedere qualcosa di importante è cresciuta sensibilmente. Antonio(LaPresse) – calciomercato.itPerché gli azzurri, dopo l’inciampo iniziale di Verona, ha subito ingranato e sta pian piano convincendo tutti. Soprattutto l’allenatore salentino sta anche cambiando e diversificando assetto tattico, ma ha trovato in particolare già un gruppo che pare affiatato.

Cena tra De Laurentiis e Conte : clima disteso e piena fiducia nel progetto Napoli - A rivelarlo è l’edizione odierna de Il Mattino. it. . Due sere fa, Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte si sono incontrati per una lunga cena, trascorrendo oltre tre ore insieme in un ristorante di Piazza dei Martiri, lo stesso che aveva ospitato il loro primo incontro a Napoli lo scorso giugno. (Dailynews24.it)

Napoli al comando della Serie A : Conte soddisfatto del mercato - ma guarda già a gennaio per nuovi innesti - Antonio Conte, alla guida dei partenopei, si è dichiarato molto soddisfatto delle operazioni di mercato condotte dalla società di Aurelio De Laurentiis. it. . Il Napoli ha iniziato la stagione in modo eccellente, posizionandosi in testa alla classifica dopo le prime sette giornate di Serie A. (Dailynews24.it)

David Neres - il Napoli di Conte e non solo - “La classifica è ancora troppo corta per starsene a guardarla. Il Napoli e non solo: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. Anche perché il ciclo di partite impegnative arriva adesso e soltanto quando sarà finito, praticamente a fine girone d’andata, sarà il caso di osservare la graduatoria e tracciare un bilancio. (Terzotemponapoli.com)