Il Comune batte cassa Più fondi per le assunzioni

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Lotta all’evasione e revisione delle convenzioni scadute e delle concessioni che regolano l’utilizzo del suolo pubblico: è la ricetta del sindaco Roberto Assi per dare fiato alla macchina comunale. Da rifare anche il regolamento per l’utilizzo dell’area feste: finora bastava costituirsi in associazione per non pagare. "L’utilizzo del suolo pubblico tutto gratuito non è possibile – spiega Assi –. Sarà una manovra impopolare, ma ientreranno per case comunali e nuovedi personale, per una migliore pulizia di strade, aiuole e roseti e per servizi più accurati che fanno bella la città". La necessità si è fatta più stringente facendo la conta delle forze in campo: i dipendenti comunali fino agli anni ‘90 erano 230 e oggi sono 157.