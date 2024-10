F1 GP Austin 2024, Verstappen: “Abbiamo gli aggiornamenti, ma la RB20 resta quella che è da inizio anno” (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Sì, Abbiamo gli aggiornamenti ma non li ho provati, quindi vedremo come andrà”. Così Max Verstappen, che alla vigilia del GP di Austin si è soffermato in particolare sulle potenzialità della sua Red Bull in questo finale di stagione. “Abbiamo un po’ i nostri limiti con questa vettura dall’inizio dell’anno, ora stiamo cercando di migliorare, ma non mi aspetto di certo chissà quali cambiamenti”, ha ammesso il pilota olandese. In più, con la Sprint in programma, non ci sarà il tempo di testare molto: “Sì, in questo caso ti affidi maggiormente ai dati. Quando vai in pista nelle libere cerchi di trovare il miglior set-up su di esso, e poi ti affidi, ovviamente, ai dati, anche dagli ingegneri, se sono contenti dell’aggiornamento o meno”. F1 GP Austin 2024, Verstappen: “Abbiamo gli aggiornamenti, ma la RB20 resta quella che è da inizio anno” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Sì,glima non li ho provati, quindi vedremo come andrà”. Così Max, che alla vigilia del GP disi è soffermato in particolare sulle potenzialità della sua Red Bull in questo finale di stagione. “un po’ i nostri limiti con questa vettura dall’dell’, ora stiamo cercando di migliorare, ma non mi aspetto di certo chissà quali cambiamenti”, ha ammesso il pilota olandese. In più, con la Sprint in programma, non ci sarà il tempo di testare molto: “Sì, in questo caso ti affidi maggiormente ai dati. Quando vai in pista nelle libere cerchi di trovare il miglior set-up su di esso, e poi ti affidi, ovviamente, ai dati, anche dagli ingegneri, se sono contenti dell’aggiornamento o meno”. F1 GP: “gli, ma lache è da” SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

F1 - prende il via il weekend di Austin : la McLaren va in “all-in” in terra texana contro Verstappen - La chance ulteriore della Sprint Race potrebbe dare una mano ulteriore al duo “papaya” che appare conscio di avere sprecato troppe chance nelle ultime uscite. 30. In poche parole il tre-volte campione del mondo difende 52 punti di margine sull’inglese della McLaren. Il portacolori del team Red Bull, infatti, procede con 331 punti contro i 279 di Lando Norris, i 245 di Charles Leclerc ed i 237 di ... (Oasport.it)

F1 - GP USA 2024. Riparte l’inseguimento di Norris a Verstappen. La Ferrari all’esame Austin - Se, ipoteticamente, il britannico vincesse tutte le gare, primeggiasse in tutte le Sprint e realizzasse tutti i giri veloci, a Super Max sarebbe “sufficiente” arrivare secondo in ogni GP e in ogni mini-corsa per difendere 1 lunghezza di vantaggio! Ovviamente, questo scenario non si verificherà, ma è emblematico per indicare un favorito. (Oasport.it)

F1| GP USA - Verstappen rivela : “Abbiamo modificato la vettura - speriamo si adatti ad Austin” - . Verstappen e la Red Bull non sono certo nel miglior momento dell’anno, ma dal canto loro hanno dato qualche segnale di risveglio a Singapore con un secondo posto che in ottica iridata vale platino. Dopo un mese di pausa, la Formula 1 torna in pista. Abbiamo molti bei ricordi qui, non vediamo l’ora di tornare a correre questa settimana“. (Metropolitanmagazine.it)