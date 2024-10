Ilrestodelcarlino.it - Ex consigliere della Banca di Imola. Morto a 84 anni Mario Salerno . Patuelli: "Dirigente in anni decisivi"

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Èmercoledì in seguito a un grave incidente stradale avvenuto la scorsa settimana a Cotignola,, 84, exdi. "Sono molto impressionato e addolorato per l’improvvisa scomparsa di– ha affermato Antonio, PresidenteCassa di Ravenna Spa – che avevo incontrato anche la settimana scorsa in via Corrado Ricci a Ravenna trovandolo come sempre di vivissima intelligenza e di animo sereno e positivo che ha sempre anche denotato la sua origine bolognese. La scomparsa diaddolora profondamente tutto il mondoCassa di Ravenna – ha aggiunto il Presidente- memore del grande ruolo che egli ha svolto in".