Evento al top Cambi batte ’Asta 1000’

Quattro giorni da fissare sul calendario. Già, perché dal 22 al 25 ottobre si terrà al castello Mackenzie di Genova uno di quegli appuntamenti che per gli appassionati d'arte e di antiquariato non si possono proprio perdere. Stiamo parlando di Asta 1000: da un'importante Dimora Piemontese, organizzato da Cambi Casa d'Aste, un'azienda familiare nata nel 1998 che di questo mondo è un punto di riferimento. A dirlo è anzitutto il catalogo: oltre mille pezzi unici che raccontano storia e raffinatezza di un eclettico imprenditore piemontese. "Era il 2000 quando nella splendida cornice di villa Toscanelli, a Pontedera, lo conoscemmo – spiega Matteo Cambi, presidente di Cambi Casa d'Aste. - Ci chiese di partecipare su numerosi lotti di pregio di quella che fu la prima House sale della nostra casa d'aste. Da allora avrebbe partecipato a decine di nostre vendite battendo centinaia di lotti".

