Equitazione ai Rome Gladiators di De Luca la tappa di Rabat Alle Cannes Stars la Global Champions League

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La2024 si è ufficialmente conclusa con l’ultimadi, chiusasi pochi minuti fa sul campo di gara marocchino. A vincere, in questaafricana, sono stati i. Il team che comprende anche l’italiano Lorenzo De, decisivo nel secondo round del contest con un bellissimo netto in sella a Denver de Talma (80.19), si è imposto mettendo insieme un crono complessivo di 161.46 senza alcun errore, complice anche la performance altrettanto precisa di Kyle Timm in sella a Casino Calvin. In seconda e terza piazza, a completare il podio, ci hanno pensato gli Stockholm Hearts – con un tempo di 155.81 condito però da 4 penalità – e gli Shangai Swans, sul gradino più basso del podio avendo fatto fermare il cronometro a 157.43 anche loro con 4 penalità.