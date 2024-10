Droga a Casalnuovo, sequestrate oltre 100 dosi di cocaina (Di venerdì 18 ottobre 2024) Continuano i controlli dei Carabinieri a Casalnuovo, al setaccio l’area 219 ed il Parco Macello Casalnuovo di Napoli. Non si ferma l’azione di contrasto allo spaccio di Droga sul territorio, i militari della locale Tenenza dei Carabinieri, guidati dal comandante Mirco Granocchia, hanno setacciato l’area 219 ed il Parco Macello. Durante le perquisizioni in un’area comune dell’isolato 3 a viale dei Pini a Casalnuovo, i Carabinieri hanno rinvenuto 100 dosi di cocaina, 2 di hashish ed una dose di marijuana oltre ad un proiettile calibro 357 magnum. Impresaitaliana.net - Droga a Casalnuovo, sequestrate oltre 100 dosi di cocaina Leggi tutta la notizia su Impresaitaliana.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Continuano i controlli dei Carabinieri a, al setaccio l’area 219 ed il Parco Macellodi Napoli. Non si ferma l’azione di contrasto allo spaccio disul territorio, i militari della locale Tenenza dei Carabinieri, guidati dal comandante Mirco Granocchia, hanno setacciato l’area 219 ed il Parco Macello. Durante le perquisizioni in un’area comune dell’isolato 3 a viale dei Pini a, i Carabinieri hanno rinvenuto 100di, 2 di hashish ed una dose di marijuanaad un proiettile calibro 357 magnum.

Casalnuovo - Marigliano e Acerra : Carabinieri setacciano le aree comuni alla ricerca di armi e droga - . I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna con il prezioso contributo dei militari del reggimento Campania hanno setacciato le strade delle cittadine di Casalnuovo, Marigliano e Acerra. L’uomo è in attesa di giudizio. L’arresto ad Acerra. In casa vengono rinvenute e sequestrate 30 dosi di crack pronte per la vendita al dettaglio. (Puntomagazine.it)