Da Chi ha incastrato Roger Rabbit a Dirty Dancing. Ecco quindici film iconici e dieci frasi cult difficili da dimenticare (Di venerdì 18 ottobre 2024) Oltre alle scene, alle colonne sonore o alle star, i film iconici sono dei classici intramontabili anche grazie alle frasi cult che ne hanno definito il mito. Ecco 15 titoli imperdibili da guardare e riguardare. Blade Runner Ridley Scott (1982) «Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi» Leggi anche › Da “Via col Vento” a “Pretty Woman”: i film più iconici della storia del cinema Pretty Woman Garry Marshall (1989) «Le è piaciuta, sì, l’opera, cara?» Vivian: «Oh, mi si sono aggrovigliate le budella» Pulp Fiction Quentin Tarantino (1994) «Sono il signor Wolf, risolvo problemi» La vita è bella Roberto Benigni (1997) «Buongiorno principessa!» Eyes Wide Shut Stanley Kubrick (1999) «C’è una cosa molto importante che noi dobbiamo fare il prima possibile. Iodonna.it - Da Chi ha incastrato Roger Rabbit a Dirty Dancing. Ecco quindici film iconici e dieci frasi cult difficili da dimenticare Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Oltre alle scene, alle colonne sonore o alle star, isono dei classici intramontabili anche grazie alleche ne hanno definito il mito.15 titoli imperdibili da guardare e riguardare. Blade Runner Ridley Scott (1982) «Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi» Leggi anche › Da “Via col Vento” a “Pretty Woman”: ipiùdella storia del cinema Pretty Woman Garry Marshall (1989) «Le è piaciuta, sì, l’opera, cara?» Vivian: «Oh, mi si sono aggrovigliate le budella» Pulp Fiction Quentin Tarantino (1994) «Sono il signor Wolf, risolvo problemi» La vita è bella Roberto Benigni (1997) «Buongiorno principessa!» Eyes Wide Shut Stanley Kubrick (1999) «C’è una cosa molto importante che noi dobbiamo fare il prima possibile.

