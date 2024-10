Napolipiu.com - Conte frena l’entusiasmo: “Scudetto? Vedo troppa esaltazione, non ci aiuta”

Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Antoniorichiama tutti alla concentrazione e avverte: con l’Empoli non sarà una passeggiata. L’allenatore del Napoli, Antonio, ha scelto di abbassare i toni e richiamare la squadra alla realtà. Durante la conferenza stampa di oggi, tenutasi per presentare la sfida di domenica contro l’Empoli, il tecnico ha voluto chiarire che l’euforia crescente attorno alla squadra può diventare pericolosa. Dopo un inizio stagione brillante,invita i suoi uomini e i tifosi a mantenere la calma e la concentrazione, consapevoli che il campionato è ancora lungo e ricco di insidie.: “non” «In questi giorni di pausa ho avvertito un’esagerata», ha affermatoai microfoni. Antonionon le ha mandate a dire: per luiè benvenuto, ma deve restare sotto controllo per non trasformarsi in presunzione.