Civitavecchia. Camelia Ion uccisa nei pressi di un parcheggio vicino alla stazione ferroviaria: fermato un romeno (Di venerdì 18 ottobre 2024) Camelia Ion, 56 anni, senza fissa dimora, è stata uccisa nei pressi di un parcheggio vicino alla stazione ferroviaria, in via Sofia De Filippi Mariani a Civitavecchia. Per il femminicidio è stato fermato un cittadino romeno di 41 anni, anche lui senza fissa dimora. Sul caso indaga la Polizia. Sul corpo di Camelia Ion sono stati trovati segni di violenza. La donna potrebbe essere stata soffocata. Disposta l'autopsia.

Civitavecchia - Carmela Ion uccisa in un parcheggio alla stazione : fermato un uomo - Una donna di 56 anni, Camelia Ion, è stata trovata morta in un parcheggio vicino alla stazione ferroviaria di Civitavecchia, in provincia di Roma. 30 di notte in via Sofia De Filippi Mariani. L’omicidio è avvenuto a Civitavecchia. L’uomo fermato al momento si trova in carcere. Carmela Ion è stata uccisa Secondo quanto rilevato dal medico legale, il corpo della donna presentava ... (Dayitalianews.com)