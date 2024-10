Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Moscon passa alla Red Bull-Bora-Hansgrohe

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ottobre 2024 - Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi arriva finalmente la conferma ufficiale: Gianninel 2025 passerà dSoudal Quick-StepRed. I dettagli A 30 anniti per il trentino si staglia dunque un'altra grande occasione all'orizzonte, forse l'ultima, per regalarsi quell'acuto sempre mancato finora in carriera. A crederci e sperarci è innanzitutto il diretto interessato. "Sono incredibilmente entusiasta di unirmi a questa squadra e di iniziare questo nuovo capitolo della mia vita. Ho avvertito la fiducia riposta in me e questo è stato l'elemento principale nel farmi accettare questa proposta".