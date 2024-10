Bimba di 2 anni soffocata dalla madre, il padre: “Voglio andarmene e dimenticare” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Patrizia Coluzzi è la donna che è stata condannata a 12 anni di reclusione per aver ucciso la figlia Edith di appena due anni, soffocandola con un cuscino nella notte tra il 7 e l’8 marzo del 2021 a Cisiliano, vicino Milano. La donna si stava separando dal marito William Anzaghi. Dopo che la Corte d’Assise d’Appello di Milano ha confermato la condanna per la 45enne, il marito decide di sfogarsi. L’uomo aveva presentato istanza di separazione il giorno prima dell’orribile delitto. “Tua figlia non esiste più. Caro marito, adesso vai pure a denunciarmi. – la telefonata della moglie dopo l’omicidio – Ora sei libero, puoi dedicarti alle tue cose”.Leggi anche: Bambina di 3 anni dimenticata nello scuolabus a Teramo: trovata sul sedile in lacrime Il drammatico sfogo del padre di Edith “Edith non tornerà più, purtroppo. Thesocialpost.it - Bimba di 2 anni soffocata dalla madre, il padre: “Voglio andarmene e dimenticare” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Patrizia Coluzzi è la donna che è stata condannata a 12di reclusione per aver ucciso la figlia Edith di appena due, soffocandola con un cuscino nella notte tra il 7 e l’8 marzo del 2021 a Cisiliano, vicino Milano. La donna si stava separando dal marito William Anzaghi. Dopo che la Corte d’Assise d’Appello di Milano ha confermato la condanna per la 45enne, il marito decide di sfogarsi. L’uomo aveva presentato istanza di separazione il giorno prima dell’orribile delitto. “Tua figlia non esiste più. Caro marito, adesso vai pure a denunciarmi. – la telefonata della moglie dopo l’omicidio – Ora sei libero, puoi dedicarti alle tue cose”.Leggi anche: Bambina di 3dimenticata nello scuolabus a Teramo: trovata sul sedile in lacrime Il drammatico sfogo deldi Edith “Edith non tornerà più, purtroppo.

