‘Benevento Boost- Il tuo passaporto per restare’: aperti i termini per la presentazione delle istanze (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un’opportunità unica per i giovani di Benevento: partecipate al progetto ‘Benevento Boost’ e scoprite come avviare un’attività d’impresa! Benevento, 18 ottobre 2024 – L’assessore alle Attività Produttive Luigi Ambrosone comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al progetto ‘Benevento Boost- Il tuo passaporto per restare’, rivolte all’orientamento dei giovani verso la cultura d’impresa. L’avviso in forma integrale è consultabile al seguente link: https://web.comune.benevento.it/mc/mcpdettaglio.php?idpubbl=34578 Il Comune di Benevento selezionerà giovani Under 35 residenti nei Comuni di Benevento e provincia, appartenenti alla categoria dei Neet (le persone che non sono impegnati nè in attività di studio, né lavorative) o inoccupati, con interesse per il lavoro in proprio e l’avviamento di un’attività d’impresa. Puntomagazine.it - ‘Benevento Boost- Il tuo passaporto per restare’: aperti i termini per la presentazione delle istanze Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un’opportunità unica per i giovani di Benevento: partecipate al progetto’ e scoprite come avviare un’attività d’impresa! Benevento, 18 ottobre 2024 – L’assessore alle Attività Produttive Luigi Ambrosone comunica che sono aperti iper ladelle istanze di partecipazione al progetto- Il tuoper, rivolte all’orientamento dei giovani verso la cultura d’impresa. L’avviso in forma integrale è consultabile al seguente link: https://web.comune.benevento.it/mc/mcpdettaglio.php?idpubbl=34578 Il Comune di Benevento selezionerà giovani Under 35 residenti nei Comuni di Benevento e provincia, appartenenti alla categoria dei Neet (le persone che non sono impegnati nè in attività di studio, né lavorative) o inoccupati, con interesse per il lavoro in proprio e l’avviamento di un’attività d’impresa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

‘Benevento Boost – Il tuo passaporto per restare’ : aperti i termini per la presentazione delle istanze - Tempo di lettura: 2 minutiL’assessore alle Attività Produttive Luigi Ambrosone comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al progetto ‘Benevento Boost- Il tuo passaporto per restare’, rivolte all’orientamento dei giovani verso la cultura d’impresa. com/forms/d/e/1FAIpQLSeW8qju2EwAsP3Ek14J5l7kvSPi4w_ABKNgg07m67UuG6gsRw/viewform Per il modulo ... (Anteprima24.it)

Ai nastri di partenza il progetto ‘Benevento Boost-Il tuo passaporto per restare’ per orientare i giovani alla cultura d’impresa - Il Progetto è stato candidato dal Comune di Benevento, in qualità di capofila, in partenariato con Enti e imprese di rilievo nazionale ed internazionale operanti nel settore dell’imprenditoria giovanile, della formazione e dell’accompagnamento alla creazione di impresa, l’hub Sannita Sei Sannio, la Cooperativa Sociale Projenia Scs, Ja Italia – organizzazione non profit internazionale, ... (Anteprima24.it)