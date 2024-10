Bari-Catanzaro 1-1: Iemmello replica a Dorval e la vittoria sfuma ancora (Di venerdì 18 ottobre 2024) Pareggio ricco di rimpianti per il Bari, fermato sull'1-1 in casa dal Catanzaro nell'anticipo della 9ª giornata di Serie B. Dopo essere passati in vantaggio alla mezz'ora con un gol di Dorval, i biancorossi si sono fatti recuperare nella ripresa da una rete di Iemmello, a segno quando mancava un Today.it - Bari-Catanzaro 1-1: Iemmello replica a Dorval e la vittoria sfuma ancora Leggi tutta la notizia su Today.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Pareggio ricco di rimpianti per il, fermato sull'1-1 in casa dalnell'anticipo della 9ª giornata di Serie B. Dopo essere passati in vantaggio alla mezz'ora con un gol di, i biancorossi si sono fatti recuperare nella ripresa da una rete di, a segno quando mancava un

Serie B 2024/2025 - terzo pareggio di fila per Bari e Catanzaro : Iemmello risponde a Dorval - La scossa c’è, ma per il pareggio bisogna aspettare il 74?: La Mantia serve al limite per Iemmello che piazza all’angolino dove Radunovic non può arrivare. All’intervallo il Catanzaro cambia: dentro La Mantia e Pompetti al posto di Biasci e Petriccione. Nel prossimo turno il Bari dovrà vedersela contro lo Spezia in trasferta. (Sportface.it)