Barba – Milano

(Di venerdì 18 ottobre 2024)Via San Gregorio, 40 – 20124Tel. 02/36515846 Sito Internet: www..it Tipologia: cocktail bar con cucina Prezzi: appetizers 7/8€, specials 14/18€, burger 15/16€, cocktail 8/13€ Chiusura: Domenica OFFERTA L’abbinamento tra cocktail e cibo non è certo una novità per, ma non sempre le sue declinazioni risultano convincenti, soprattutto quando si giocano sull’aspetto “modaiolo” e sull’allure del locale. Questo piccolo cocktail bar tra Stazione Centrale e Porta Venezia, invece, ha imboccato una strada diversa, preferendo ai grandi numeri e al look d’impatto un approccio più disimpegnato e rilassato, con una lista limitata ma ben pensata di drink e piatti cucinati, che spaziano tra Italia, Oriente e ispirazioni nordamericane.