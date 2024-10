Ilrestodelcarlino.it - Bagnolese, ecco il nuovo trainer. Guida affidata ad Andrea Capanni

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Laha scelto ilallenatore: è, ex Montecchio, Arcetana e Atletico Montagna tra le altre, che era tra i nomi in corsa per la panchina nelle ultime ore, e toccherà proprio a lui. Prende il posto dell’esonerato Simone Silvestri:– che stasera dirigerà il suo primo allenamento – prenderà in mano una squadra che si trova al terz’ultimo posto nel girone A di Promozione. La, retrocessa dalla D alla Promozione nelle stagioni recenti, ha raccolto nelle prime sette giornate sei punti, frutto di due vittorie e cinque sconfitte. Gli ultimi tre kosono arrivati consecutivamente, e l’esordio diavrà luogo domenica nel piacentino, sul campo della Sannazzarese: anche questa squadra è in difficoltà, visto che è penultima con 5 punti (stessi punti del Carpaneto, con cui condivide anche la peggior difesa con 12 gol subiti).