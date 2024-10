Lanazione.it - Amici della Musica di Firenze: Chopin con Jin Ju e i Virtuosi Italiani

(Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 –protagonista assoluto al TeatroPergola. Sabato 19 ottobre, alle 16, per glidi, Jin Ju al pianoforte e ieseguiranno un programma interamente dedicato al compositore polacco, con il Concerto n. 1 in mi minore, per pianoforte e orchestra, op. 11 e il Concerto n. 2 in fa minore per pianoforte e orchestra, op. 21 (versione cameristica). Elogiata dalla critica internazionale per la perfezione tecnica, la sensibilità appassionata e l’incredibile trasparenza dei dettagli narrativi, Jin Ju vanta anche la vittoria di un ECHO Klassik Award nel 2012 per il miglior disco dell’anno.