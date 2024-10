Ilgiorno.it - Ambiente e viabilità. Comitato cittadino:: "No al polo logistico"

(Di venerdì 18 ottobre 2024) "No ala Gaggiano": è lo slogan e il titolo dell’incontro che si terrà questa sera, alle 20.30, al Centro socio-culturale di via Manzoni. Il"Gaggiano" promuove l’iniziativa per far conoscere il progetto contestato e "le ripercussioni in termini ambientali e di, con il passaggio di continui mezzi pesanti, anche nei territori limitrofi", spiegano dal. Si tratta dell’area ex-Safosa, oltre 150mila mq. Il progetto è sviluppato da Logicor e Kryalos che hanno acquisito l’area per trasformarla in un parcocon magazzini e uffici, "con forte attenzione alla sostenibilità - spiegano gli acquirenti - con una visione all’avanguardia". Il progetto prevede anche la realizzazione di una bretella stradale.F.G.