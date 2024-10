Aggredisce i poliziotti per sfuggire a un controllo. In casa gli agenti trovano la compagna e 7 chili di droga (Di venerdì 18 ottobre 2024) Firenze, 18 ottobre 2024 – Una coppia di giovani fidanzati, un 26enne di origine albanese e una donna fiorentina di 22 anni, è stata arrestata a Firenze con l’accusa di illecita detenzione di sostanza stupefacente. Gli agenti del Commissariato di Rifredi e quelli della Polizia municipale di Firenze, hanno fermato l’uomo, già noto alle forze di polizia, per un normale controllo, mentre quest’ultimo stava ritirando una consegna di cibo da un rider. Il giovane avrebbe però opposto una viva resistenza contro i poliziotti, spintonandoli violentemente e colpendoli più volte con forti gomitate. Nonostante tutto gli agenti (due dei quali hanno riportato anche delle lievi contusioni con qualche giorno di prognosi) hanno avuto la meglio e così, approfondendo la vicenda, hanno fatto visita nell’abitazione del giovane nella zona, al cui interno hanno trovato anche la sua compagna. Lanazione.it - Aggredisce i poliziotti per sfuggire a un controllo. In casa gli agenti trovano la compagna e 7 chili di droga Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Firenze, 18 ottobre 2024 – Una coppia di giovani fidanzati, un 26enne di origine albanese e una donna fiorentina di 22 anni, è stata arrestata a Firenze con l’accusa di illecita detenzione di sostanza stupefacente. Glidel Commissariato di Rifredi e quelli della Polizia municipale di Firenze, hanno fermato l’uomo, già noto alle forze di polizia, per un normale, mentre quest’ultimo stava ritirando una consegna di cibo da un rider. Il giovane avrebbe però opposto una viva resistenza contro i, spintonandoli violentemente e colpendoli più volte con forti gomitate. Nonostante tutto gli(due dei quali hanno riportato anche delle lievi contusioni con qualche giorno di prognosi) hanno avuto la meglio e così, approfondendo la vicenda, hanno fatto visita nell’abitazione del giovane nella zona, al cui interno hanno trovato anche la sua

