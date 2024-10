Quotidiano.net - Accuse di corruzione negli appalti al braccio destro italiano di Musk. Il tycoon su X: "Non mollare mai"

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella vicenda giudiziaria che coinvolge a Roma il suoscende in campo Elon. IlUsa sprona Andrea Stroppa, accusato dai pm capitolini di concorso innell’indagine su una serie diin Sogei e nei ministeri di Difesa e Interno, a "nonmai". Lo scrive sul profilo X dell’informatico romano, in calce a un post in cui Stroppa ha pubblicato una foto presa dal film ’Il Signore degli Anelli’ con la scritta "ci sono delle cose buone nel mondo, Frodo, e vale la pena combattere per queste". Gli inquirenti, che hanno sequestrato il cellulare di Stroppa, avrebbero individuato un documento ministeriale sul progetto legato al sistema satellitare Star Link e che Stroppa avrebbe ricevuto da un ufficiale di Marina "in cambio della promessa della conclusione di un contratto di fornitura".