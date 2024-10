X Factor 2024, stasera in tv gli Home Visit: i giudici in ritiro con i concorrenti per la scelta finale (Di giovedì 17 ottobre 2024) X Factor 2024: stasera in tv – su Sky e in streaming su NOW (e tutti i martedì in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando) – è il momento degli Home Visit. La fase decisiva in cui ognuno dei 4 giudici sceglierà il team definitivo da portare ai Live Show, in partenza dal 24 ottobre. Nella puntata di giovedì 17 ottobre – sempre con la conduzione di Giorgia – Manuel Agnelli, Paola Iezzi, Achille Lauro e Jake La Furia dovranno eliminare uno dei 4 concorrenti scelti ai Bootcamp. Quali saranno i 12 concorrenti ufficialmente in gara a #XF2024? Dopo le Audizioni e i Bootcamp dello show Sky Original prodotto da Fremantle, i giudici ritroveranno i propri artisti arrivati fin qui per una nuova esibizione intima e personale, limitata solo a giudici e concorrenti. Amica.it - X Factor 2024, stasera in tv gli Home Visit: i giudici in ritiro con i concorrenti per la scelta finale Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Xin tv – su Sky e in streaming su NOW (e tutti i martedì in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando) – è il momento degli. La fase decisiva in cui ognuno dei 4sceglierà il team definitivo da portare ai Live Show, in partenza dal 24 ottobre. Nella puntata di giovedì 17 ottobre – sempre con la conduzione di Giorgia – Manuel Agnelli, Paola Iezzi, Achille Lauro e Jake La Furia dovranno eliminare uno dei 4scelti ai Bootcamp. Quali saranno i 12ufficialmente in gara a #XF? Dopo le Audizioni e i Bootcamp dello show Sky Original prodotto da Fremantle, iritroveranno i propri artisti arrivati fin qui per una nuova esibizione intima e personale, limitata solo a

X Factor 2024 : Ultimo Step di Selezioni agli Home Visit stasera su Sky e NOW - Ultimo step di selezioni a X Factor 2024: giovedì 17 ottobre su Sky e in streaming su NOW, arriva il momento degli Home Visit. . Un’occasione preziosa, per i concorrenti, per mostrare ancora una volta il proprio valore, per iniziare a stringere un rapporto fatto di armonia e fiducia e per ricevere suggerimenti che saranno preziosi qualunque sia la scelta; e per i giudici, per conoscere meglio i ... (Digital-news.it)

