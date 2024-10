VIDEO – Roma-Inter, manca Zielinski. Le ultime | Inter Chat (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su Inter-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.30 con Inter Chat in VIDEO sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. IN VIDEO ? Ritorna l’appuntamento con Inter Chat, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi continua ad allenarsi in vista della partita di domenica contro la Roma allo Stadio Olimpico. I nerazzurri arrivano non al 100%, perché non sarà a disposizione Piotr Zielinski. Alle 18.30 hanno parlato di Roma-Inter e degli ultimi aggiornamenti la nostra Romina Sorbelli con il redattore Filippo Miosi. Inter-news.it - VIDEO – Roma-Inter, manca Zielinski. Le ultime | Inter Chat Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.30 coninsui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. IN? Ritorna l’appuntamento con, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. La squadra di Simone Inzaghi continua ad allenarsi in vista della partita di domenica contro laallo Stadio Olimpico. I nerazzurri arrivano non al 100%, perché non sarà a disposizione Piotr. Alle 18.30 hanno parlato die degli ultimi aggiornamenti la nostra Romina Sorbelli con il redattore Filippo Miosi.

