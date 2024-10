UFFICIALE – Infortunio Zielinski, esami fatti: comunicato dell’Inter (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’Inter si esprime dopo gli esami legati all’Infortunio di Zielinski. Il club nerazzurro ha appena lanciato un comunicato. Salterà Roma-Inter. comunicato UFFICIALE – “Piotr Zielinski si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a seguito di un fastidio accusato nella gara con la nazionale polacca. Gli esami hanno evidenziato un’elongazione ai flessori della coscia destra. Il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno”. Questo il comunicato del club nerazzurro a documentare le condizioni di Zielinski, dopo l’Infortunio rimediato in nazionale con la maglia della Polonia. Infortunio Zielinski, i tempi di recupero dell’Inter TEMPI DI RECUPERO – Quindi Zielinski salterà la Roma per cercare di esserci contro lo Young Boys e contro la Juventus prossima settimana. Infortunio non grave, ma comunque fastidioso. Inter-news.it - UFFICIALE – Infortunio Zielinski, esami fatti: comunicato dell’Inter Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’Inter si esprime dopo glilegati all’di. Il club nerazzurro ha appena lanciato un. Salterà Roma-Inter.– “Piotrsi è sottoposto questa mattina aclinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a seguito di un fastidio accusato nella gara con la nazionale polacca. Glihanno evidenziato un’elongazione ai flessori della coscia destra. Il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno”. Questo ildel club nerazzurro a documentare le condizioni di, dopo l’rimediato in nazionale con la maglia della Polonia., i tempi di recuperoTEMPI DI RECUPERO – Quindisalterà la Roma per cercare di esserci contro lo Young Boys e contro la Juventus prossima settimana.non grave, ma comunque fastidioso.

