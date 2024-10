Tifosi. Il club ’Il Perugino’ in festa: "I veri fenomeni siamo noi» (Di giovedì 17 ottobre 2024) Neppure la pioggia ha frenato l’entusiasmo dei Tifosi. A piazza Matteotti si è tenuta la festa del tesseramento del Perugia club "Il Perugino" di Marco Finocchi. Il club del centro storico è quello con più iscritti, oltre duecento. Presente anche la sindaca Vittoria Ferdinandi, passata per un saluto e per rinnovare il suo attaccamento ai colori biancorossi. Alla serata il Perugia calcio ha partecipato con il dg Borras, i calciatori Seghetti, Lisi, Giunti, Giraudo e Squarzoni accompagnati da Massimiliano Rossi e Francesco Baldoni. Mattatore, Marco Finocchi: "I veri fenonemi siamo noi del club", ha dichiarato il presidente del club nel cuore della città. All’arrivo, nonostante il momento no della squadra, i giocatori biancorossi sono stati accolti con entusiasmo, tra pacche sulle spalle e incoraggiamenti per il campionato che non sta andando benissimo. Sport.quotidiano.net - Tifosi. Il club ’Il Perugino’ in festa: "I veri fenomeni siamo noi» Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Neppure la pioggia ha frenato l’entusiasmo dei. A piazza Matteotti si è tenuta ladel tesseramento del Perugia"Il Perugino" di Marco Finocchi. Ildel centro storico è quello con più iscritti, oltre duecento. Presente anche la sindaca Vittoria Ferdinandi, passata per un saluto e per rinnovare il suo attaccamento ai colori biancorossi. Alla serata il Perugia calcio ha partecipato con il dg Borras, i calciatori Seghetti, Lisi, Giunti, Giraudo e Squarzoni accompagnati da Massimiliano Rossi e Francesco Baldoni. Mattatore, Marco Finocchi: "Ifenoneminoi del", ha dichiarato il presidente delnel cuore della città. All’arrivo, nonostante il momento no della squadra, i giocatori biancorossi sono stati accolti con entusiasmo, tra pacche sulle spalle e incoraggiamenti per il campionato che non sta andando benissimo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lo Spezia Calcio apre il voto per scegliere il nuovo logo del club : un’iniziativa dopo le proteste dei tifosi - Facebook WhatsApp Twitter In un’iniziativa che segna una nuova fase nella comunicazione tra Lo Spezia Calcio e la sua tifoseria, il club ligure ha deciso di porre agli appassionati la responsabilità di scegliere il proprio nuovo logo. La votazione si chiuderà il 31 ottobre, dando quindi ai supporter un ruolo attivo nel plasmare il futuro visivo del club. (Gaeta.it)

Polemiche a Padova : Liguori condannato per violenza sessuale - tifosi lo difendono e club lo schiera - Credo che non basti scendere in campo una volta all’anno con il segno rosso sul volto se poi non si agisce dall’interno per cambiarne il volto, ancora troppo maschilista. Una ragazza, infatti, ha denunciato i due giovani con l’accusa di averla violentata e il procedimento in Tribunale ha portato alla condanna. (Sportface.it)

Tifosi foggiani morti a Potenza - il cordoglio degli altri club : "Tragedia che colpisce la grande famiglia del calcio" - "Una notizia che ci lascia sgomenti e che ci rattrista particolarmente, perché riguarda tre giovani del nostro girone e di una comunità vicina. Il calcio si nutre dei suoi tifosi che sostengono la propria squadra del cuore, in casa e in trasferta, macinando talvolta chilometri e chilometri per... (Foggiatoday.it)