Tentato omicidio a colpi di forbice Il ferito ricostruisce l’aggressione

(Di giovedì 17 ottobre 2024) di Laura Valdesi SIENA Sarà la prima volta che i due (ormai ex) amici si trovano faccia a faccia in tribunale. Da quando il cameriere di 32 anni originario del Niger hadi uccidere un 34enne straniero facendolo finire alle Scotte in prognosi riservata. Si è salvato per miracolo, grazie anche alla professionalità dei medici del policlinico. Gravissime le ferite riportate all’addome e al petto. Profonde e tali da richiedere più interventi. Ma adesso che, dopo quasi due mesi, è uscito dal tunnel può affrontare l’incidente probatorio che il pm Serena Menicucci ha chiesto ed ottenuto dal gip Sonia Caravelli. Si svolgerà domani, a porte chiuse. E in aula investigatori ed avvocati, Stefano Borgheresi e Manfredi Biotti, compreso il 32enne finito in cella, ascolteranno la ricostruzione di quei momenti terribili che hanno scosso Colle.