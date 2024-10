Spariscono i soldi del condominio, due amministratori sotto processo per truffa ai danni dell’Ater (Di giovedì 17 ottobre 2024) Due persone, un 36enne e 62enne di Perugia, sono finiti davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia con l’accusa di truffa.Il 36enne, difeso dall’avvocato Ilario Taddei, è accusati di avere “nell'anno 2021, in qualità di amministratore del plesso condominiale” di proprietà “dell'Ater Perugiatoday.it - Spariscono i soldi del condominio, due amministratori sotto processo per truffa ai danni dell’Ater Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Due persone, un 36enne e 62enne di Perugia, sono finiti davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia con l’accusa di.Il 36enne, difeso dall’avvocato Ilario Taddei, è accusati di avere “nell'anno 2021, in qualità di amministratore del plesso condominiale” di proprietà “dell'Ater

