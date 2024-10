Sostenibilità, Pichetto Fratin: “Tecnologia e digitalizzazione cruciali per transizione” (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Innovazione tecnologica e digitalizzazione sono strumenti fondamentali per rendere più efficienti i meccanismi necessari per assicurare una transizione sostenibile". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, alla conferenza ComoLake 2024. "Il tempo dell'isolazionismo o peggio delle pratiche predatorie è finito ha aggiunto -, il nuovo paradigma richiede impegno Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Innovazione tecnologica esono strumenti fondamentali per rendere più efficienti i meccanismi necessari per assicurare unasostenibile". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto, alla conferenza ComoLake 2024. "Il tempo dell'isolazionismo o peggio delle pratiche predatorie è finito ha aggiunto -, il nuovo paradigma richiede impegno

