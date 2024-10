Sinner emiro del tennis, liquida ancora Djokovic e vola in finale in Arabia (Di giovedì 17 ottobre 2024) A pochi giorni dalla finale di Shanghai, Jannik Sinner torna a battere Novak Djokovic. L'attuale numero 1 del mondo ha sconfitto il giocatore che è stato più tempo di tutti in vetta al ranking conquistando così la finale del Six Kings Slam, l'esibizione più ricca di sempre che si gioca in Arabia Saudita. Al vincitore andranno sei milioni di dollari. Sinner si è imposto su Djokovic con il punteggio di 6-2 6-7 (0) 6-4 in due ore e 27'. In finale l'azzurro affronterà il vincente dell'altra semifinale, il derby tutto spagnolo tra Rafa Nadal e Carlos Alcaraz. La finale è in programma sabato sera alle 20 ora italiana. "Siamo tutti e due un po' stanchi ma siamo rimasti in partita - commenta Jannik -. Queste sfide possono cambiare in fretta, però lui ha sbagliato poco e ha giocato benissimo. Vediamo cosa succederà sabato, speriamo possa essere una grande partita". Liberoquotidiano.it - Sinner emiro del tennis, liquida ancora Djokovic e vola in finale in Arabia Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) A pochi giorni dalladi Shanghai, Janniktorna a battere Novak. L'attuale numero 1 del mondo ha sconfitto il giocatore che è stato più tempo di tutti in vetta al ranking conquistando così ladel Six Kings Slam, l'esibizione più ricca di sempre che si gioca inSaudita. Al vincitore andranno sei milioni di dollari.si è imposto sucon il punteggio di 6-2 6-7 (0) 6-4 in due ore e 27'. Inl'azzurro affronterà il vincente dell'altra semi, il derby tutto spagnolo tra Rafa Nadal e Carlos Alcaraz. Laè in programma sabato sera alle 20 ora italiana. "Siamo tutti e due un po' stanchi ma siamo rimasti in partita - commenta Jannik -. Queste sfide possono cambiare in fretta, però lui ha sbagliato poco e ha giocato benissimo. Vediamo cosa succederà sabato, speriamo possa essere una grande partita".

